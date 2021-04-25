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شكرا لقرائتكم خبر عن سلع حققت ارتفاعات في ديسمبر الماضي أبرزها الغذاء والملابس.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
وتتضمن القائمة أيضا، الصادرات المصرية من الحديد والصلب، وبلغت قيمة صادراته 136 مليون دولار، مقابل 79 مليون دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت قيمتها نحو 57 مليون دولار، بالإضافة إلى صادرات الزجاج وبلغت قيمتها 101 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 31 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها 70 مليون دولار، وصادرات الأدوية، وبلغت قيمتها 30.6 مليون دولار، مقابل 29.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بارتفاع طفيف بلغ مليون دولار.
وفي المقابل تراجعت صادرات المنسوجات بشكل طفيف، وبلغت قيمتها 91 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 93 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ مليوني دولار، وأخيرا صادرات الأسمنت، وبلغت 9 ملايين دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 11.5 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 2.5 مليون دولار.