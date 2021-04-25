شكرا لقرائتكم خبر عن سلع حققت ارتفاعات في ديسمبر الماضي أبرزها الغذاء والملابس.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالإنفوجراف، تطور الصادرات لأهم السلع في شهر ديسمبر الماضي، وحلت صادرات المنتجات الغذائية صدارة القائمة، وبلغت قيمة صادراته 445.5 مليون دولار، مقابل 441 مليون دولار في شهر ديسمبر عام 2019، بارتفاع طفيف بلغ 4 ملايين دولار، يليها صادرات الملابس، وبلغت قيمتها نحو 179 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 162 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 17 مليون دولار.

وتتضمن القائمة أيضا، الصادرات المصرية من الحديد والصلب، وبلغت قيمة صادراته 136 مليون دولار، مقابل 79 مليون دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت قيمتها نحو 57 مليون دولار، بالإضافة إلى صادرات الزجاج وبلغت قيمتها 101 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 31 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها 70 مليون دولار، وصادرات الأدوية، وبلغت قيمتها 30.6 مليون دولار، مقابل 29.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بارتفاع طفيف بلغ مليون دولار.

وفي المقابل تراجعت صادرات المنسوجات بشكل طفيف، وبلغت قيمتها 91 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 93 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ مليوني دولار، وأخيرا صادرات الأسمنت، وبلغت 9 ملايين دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 11.5 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 2.5 مليون دولار.