شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة دخل العمليات تصعد بأرباح "بنك الجزيرة" بـ77% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لبنك الجزيرة، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 77.1% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقال المصرف، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 363.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 216.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجع المصرف الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 23%. وهذا يعود وبشكل رئيسي الى الارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي الأرباح من بيع الاصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وصافي الارباح من الأدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

وحقق المصرف ارتفاعاً في صافي دخل العمولات الخاصة إلى 643.8 مليون ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 545.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وكان المصرف قد حقق صافي أرباح بلغ 33.8 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 991 مليون ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأرجع البنك انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى الارتفاع في مصاريف العمليات بنسبة 75%. ويعود الإرتفاع في مصاريف العمليات بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي مخصص خسائر الإئتمان.

كذلك ارتفعت رواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف الاستهلاك والإطفاء قابله انخفاض في المصاريف الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى.