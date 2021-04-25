شكرا لقرائتكم خبر عن "معادن" تتحول للربحية وتُحقق 761.2 مليون ريال خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، المُعلنة اليوم الأحد، عن تحولها للربحية خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 761.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 353.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 1 مليار ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 119.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى الزيادة في متوسط الأسعار المحققة لكافة المنتجات، بالإضافة إلى زيادة الكميات المباعة لكافة المنتجات ماعدا الذهب وأسمدة فوسفات الأمونيا والأمونيا. أيضاً، زيادة الحصة في صافي الربح في المشاريع المشتركة والإيرادات الأخرى، بالرغم من انخفاض الدخل من الودائع الآجلة.

وارتفعت المبيعات إلى 5.4 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 4.4 مليار ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 209 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 202، مقابل خسائر بلغت 739.5 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى زيادة الكميات المباعة لكافة المنتجات ماعدا الألومينا والمعادن الصناعية، بالرغم من الانخفاض في متوسط الأسعار المحققة لكافة المنتجات ماعدا الذهب. بالإضافة إلى زيادة الحصة في صافي الربح في المشاريع المشتركة، بالرغم من انخفاض الدخل من ودائع لأجل والزيادة في المصاريف الأخرى.