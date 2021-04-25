شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "سليمان الحبيب" تُوصي بتوزيع أرباح بقيمة 245 مليون ريال عن الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، بجلسته المنعقدة اليوم الأحد، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 245 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن الربع الأول من العام 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 350 مليون سهم بواقع 0.70 ريال للسهم، وبنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقاً للبيان، ستكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية يوم تداول 29 أبريل الجاري، على أن يتم الصرف في 18 مايو المُقبل.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 319 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 246.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى نمو الإيرادات بمعدل 26.16% في الربع الأول العام 2021م لتبلغ 1,694.79 مليون ريال وبزيادة قدرها 351.45 مليون ريال مقارنة بـ 1,343.34 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك نتيجة للنمو في كافة القطاعات التشغيلية للمجموعة.