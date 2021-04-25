شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 25-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 25-4-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 2.03 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 656.467 مليار جنيه.

إيقاف تداول 28 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 28 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، إيقاف تداول 28 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 28 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، العبور للاستثمار العقاري، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ليسيكو مصر، الأهرام للطباعة والتغليف، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العربية للصناعات الهندسية، اميرالد للاستثمار العقاري، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الملتقى العربي للاستثمارات، القاهرة للإسكان والتعمير، مستشفى النزهة الدولي، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الدولية للمحاصيل الزراعية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ شارم دريمز للاستثمار السياحي، رمكو لإنشاء القرى السياحية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، المجموعة المصرية العقارية، المصرية للمنتجعات السياحية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية.

البورصة تربح 2.03 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 2.03 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 656.467 مليار جنيه. البورصة تربح 2.03 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 2.03 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 656.467 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 514.2 مليون ورقة مالية بقيمة 891.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37.8 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.87% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.92%، والعرب على 6.21% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.46% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.53%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 3.3 مليون جنيه، 434.1 ألف جنيه، 53.9 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 48.8 مليون جنيه، 11.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04%، ليغلق عند مستوى 10604 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 2077 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 12896 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 4099 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.43% ليغلق عند مستوى 2060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 2994 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 1232 نقطة.

وصعدت أسهم 109 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 38 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.127 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.95%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 4.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.95%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.519 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.81%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 19.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.77%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.253 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.67%.

وضمت الأسهم المتراجعة: - مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 2.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.69%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 25.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.20%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 58.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.81%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 11.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.06%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.857 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.94%.