شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ أبوظبي تجمع قرضاً بمليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة، قولها، إن موانئ أبوظبي التي تمتلك وتُدير 11 ميناء ومحطة في دولة الإمارات وغينيا، حصلت على قرض بقيمة مليار دولار من مجموعة من البنوك.

وأوضحت المصادر التي رفضت كشف هويتها، أن تسعة بنوك قدمت القرض، حيث كان لبنكي «سيتي» و«أبوظبي الأول» دور قيادي في الصفقة.

وأضافت المصادر أن «أتش أس بي سي»، و«ستاندرد تشارترد»، شاركا أيضاً في جمع القرض للموانئ، في حين قال مصدر آخر، مطلع، إنه من المرجح أن تُصدر موانئ أبوظبي سندات قريباً. (رويترز)