شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الثالثة عالمياً في استقطاب الاستثمارات غير الأوروبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

حلّت دولة الإمارات في المركز الأول أوسطياً والثالث عالمياً بين أفضل الدول في ممارسة الأعمال والاستثمارات التجارية بالنسبة للمستثمرين غير الأوروبيين، كونها تتمتع بأفضل التشريعات التنظيمية وبموقع مثالي في قلب الشرق الأوسط، وفقاً لأحدث تصنيف صادر عن مجلة «سي أي أو وورلد».

ويسلّط تصنيف «سي أي وورلد» السنوي الضوء على البلدان التي تتمتع بأفضل بيئات الأعمال وأكثرها ترحيباً بالمستثمرين غير الأوروبيين. وهيمنت الدول الأوروبية على المراتب العليا بوجود 9 دول في المراتب الـ 20 الأولى.

وأوضحت المجلة أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة لاستقطاب الاستثمار، وهي الآن في موقع متمّيز لتوسيع أعمالها التجارية مع المستثمرين غير الأوروبيين.

واعتمدت المجلة على 17 عاملاً مختلفاً لتصنيف الدول البالغ عددها 155 دولة، بما في ذلك الانفتاح على الأعمال وكلفة المشاريع والعمالة الماهرة ونوعية الحياة والمناخ الاقتصادي والابتكار والتقنية والحرية الشخصية والتجارية والنقدية وجهود مكافحة الفساد والبنى التحتية وحجم السوق وغير ذلك.

وحققت الإمارات 9.7 نقطة في معياري الانفتاح على الأعمال والتكامل القانوني والاجتماعي، في حين حصلت على 9.5 نقطة في كفاءة العمالة الماهرة والبيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات غير الأوروبية، كما حققت 9.5 نقطة في معيار جودة الحياة.

وتصدّرت الدنمارك التصنيف العالمي، تلتها النرويج في المركز الثاني، في حين حلّت السويد في المركز الرابع، بعد الإمارات، وإسبانيا في المركز الخامس.