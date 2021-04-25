شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 13 قطاعًا بالبورصة المصرية في أولى جلسات الأسبوع على رأسها "السياحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع 13 قطاعًا على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 5.85%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.73%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.62%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.4%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.32%، وصعد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.76%، ثم قطاعي مواد البناء وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.49%، 0.48%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.36%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.32%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.31%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.18%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.11%، فيما استقر قطاعي الخدمات التعليمية والموارد الأساسية، وتراجع قطاعي البنوك والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.13%، 0.64%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 2.03 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 656.467 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 514.2 مليون ورقة مالية بقيمة 891.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37.8 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.87% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.92%، والعرب على 6.21% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.46% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.53%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 3.3 مليون جنيه، 434.1 ألف جنيه، 53.9 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 48.8 مليون جنيه، 11.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04%، ليغلق عند مستوى 10604 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 2077 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 12896 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 4099 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.43% ليغلق عند مستوى 2060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 2994 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 1232 نقطة.

وصعدت أسهم 109 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 38 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.