الاقتصاد

إنتر يعبر فيرونا بصعوبة ويزحف نحو اللقب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلانو - رويترز
كان ماتيو دارميان بطل إنتر ميلان مرة أخرى، إذ شارك المدافع الإيطالي كبديل ليهز الشباك ويقود صاحب الأرض للفوز 1-0 على فيرونا الأحد، ليقترب فريق المدرب أنطونيو كونتي من لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
وبدا أن المتصدر في طريقه للتعادل الثالث على التوالي، إلى أن هز دارميان الشباك في الدقيقة 76 بهدفه الثاني الحاسم في شهر، بعد تسجيله هدف الفوز على كالياري في 11 أبريل/نيسان.
ورفع إنتر رصيده إلى 79 نقطة متقدماً بفارق 13 نقطة على ميلان قبل خمس جولات من النهاية، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من لقبه الأول في الدوري منذ 2010.
وتلقى فيرونا الخسارة الرابعة على التوالي ليتوقف رصيده عند 41 نقطة في المركز العاشر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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