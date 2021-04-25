شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يعبر فيرونا بصعوبة ويزحف نحو اللقب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلانو - رويترز

كان ماتيو دارميان بطل إنتر ميلان مرة أخرى، إذ شارك المدافع الإيطالي كبديل ليهز الشباك ويقود صاحب الأرض للفوز 1-0 على فيرونا الأحد، ليقترب فريق المدرب أنطونيو كونتي من لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وبدا أن المتصدر في طريقه للتعادل الثالث على التوالي، إلى أن هز دارميان الشباك في الدقيقة 76 بهدفه الثاني الحاسم في شهر، بعد تسجيله هدف الفوز على كالياري في 11 أبريل/نيسان.

ورفع إنتر رصيده إلى 79 نقطة متقدماً بفارق 13 نقطة على ميلان قبل خمس جولات من النهاية، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من لقبه الأول في الدوري منذ 2010.

وتلقى فيرونا الخسارة الرابعة على التوالي ليتوقف رصيده عند 41 نقطة في المركز العاشر.