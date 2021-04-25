شكرا لقرائتكم خبر عن يونايتد يتعادل مع ليدز ويقترب من أبطال أوروبا الموسم القادم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليدز - رويترز

اقترب مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني من التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل رسمياً، وهي بطولة حاول مسؤولو النادي الانفصال عنها الأسبوع الماضي بعد تعادله بدون أهداف مع مضيفه ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد.

وبهذه النقطة وسع فريق المدرب أولي جونار سولشار الفارق عن وست هام يونايتد صاحب المركز الخامس إلى 12 نقطة قبل خمس مباريات على نهاية الموسم.

ويتصدر مانشستر سيتي البطولة برصيد 77 نقطة متفوقاً بعشر نقاط على يونايتد.

وكان يونايتد ضمن 12 نادياً بارزاً في أوروبا أعلنوا الأسبوع الماضي تأسيس دوري السوبر الأوروبي الانفصالي، قبل أن تنهار تلك الخطط سريعاً، وكان يونايتد مثل الأندية المؤسسة للبطولة المنشقة سيشارك في دوري السوبر كل عام دون الحاجة إلى تأهل.

وشهدت المباراة على ملعب إيلاند رود القليل من الفرص في مواجهة غلب عليها الالتحامات البدنية، وكان الفريق الزائر الأقرب للتسجيل من ركلة حرة من ماركوس راشفورد قبل الاستراحة أنقذها الحارس إيلان ميلييه.

وكما جرت العادة لعب ليدز بقيادة المدرب مارسيلو بيلسا بحماس وتصميم كبير، لكنه أخفق في صناعة فرص، وكانت أخطر محاولاته تسديدة هيلدر كوستا التي أبدلت اتجاهها فوق العارضة.

وكان مانشستر يونايتد فاز على ليدز 6-2 في وقت سابق من الموسم.

وحلقت طائرة تحمل شعاراً مناهضاً لعائلة جليزر المالكة ليونايتد قبل انطلاق المباراة.