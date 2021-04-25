شكرا لقرائتكم خبر عن موراتا ينقذ يوفنتوس بإحراز التعادل أمام فيورنتينا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تورينو - رويترز

أحرز البديل ألفارو موراتا هدفاً رائعاً ليمنح يوفنتوس التعادل 1-1 مع مضيفه فيورنتينا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأحد، وهي نتيجة ربما تكون مكلفة للفريق في سعيه للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

ووضع المهاجم دوسان فلاهوفيتش فيورنتينا في المقدمة من ركلة جزاء في مرمى فويتشيخ شتيسني.

وأشرك أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس مهاجمه موراتا بعد الاستراحة، ورد اللاعب الإسباني الجميل بتسديدة رائعة بعد 31 ثانية من بداية الشوط الثاني.

ويملك يوفنتوس حامل اللقب 66 نقطة في المركز الثالث متقدماً بنقطتين على أتلانتا، الذي يستضيف بولونيا في وقت لاحق اليوم، وثلاث نقاط على نابولي الذي يحل ضيفاً على تورينو يوم الاثنين.

وخرج فيورنتينا بنقطة ربما تكون مهمة لآماله في البقاء، إذ رفع فريق المدرب جوسيبي إياكيني رصيده إلى 34 نقطة في المركز 14 متقدماً بست نقاط على منطقة الهبوط.