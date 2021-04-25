الأمريكيون الأرمن بين الفرح وخيبة الأمل بعد إعلان بايدن

نيويورك - أ ف ب

رحب الأمريكيون الأرمن من دون فرح باعتراف جو بايدن بالإبادة الجماعية يوم السبت، معبرين عن أسفهم خصوصاً لأن الرئيس الأمريكي لم يمارس ضغوطاً أكبر على تركيا.

وتظاهر نحو 400 من أفراد الجالية في ساحة واشنطن في حي جرينتش فيليدج يوم السبت لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن التي تزامنت مع إعلان الرئيس الأمريكي.

وقالت إيفيت جيفوركيان التي شاركت في مسيرة بمدينة نيويورك لإحياء ذكرى أعمال القتل في حقبة الحرب العالمية الأولى: "إنها خطوة في منتصف الطريق، لأنه (بايدن) لم يذكر تركيا".

وأضافت جيفوركيان (51 عاماً) التي وصلت إلى الولايات المتحدة من إيران في التاسعة من عمرها، مع ذلك إنه "انتصار لكل هذا الوقت الذي كنا نعمل فيه".

من جهته، قال رئيس الكنيسة الأرمنية الرسولية في شرق الولايات المتحدة ، أنوشافان تانيليان الذي قاد التجمع: "نحن ممتنون لأن حكومة بلادنا قد أسمعت صوتها أخيراً"، وأضاف: "علينا أن نتحرك لمنع وقوع مذابح أو إبادة جماعية في المستقبل".

ورأى مهير جانيان رئيس اللجنة الوطنية الأرمنية في الولايات المتحدة، أنه "من جهة هناك اعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، لكن في الوقت نفسه، تمنحهم المعدات وتدعم جيشهم"، متهماً البعض، والولايات المتحدة، ودولاً أخرى اعترفت سابقاً بالإبادة، بالقيام بلعبة مزدوجة، لكنه رأى في الوقت نفسه أنها مع ذلك "خطوة على طريق المستقبل من أجل تعويضات وعلاقة جيدة مع جيراننا".

وقُتل بين مليون و1,5 مليون أرمني بين 1915 و1917 خلال الأيام الأخيرة للدولة العثمانية في خضم حربها مع روسيا الخصم في الحرب العالمية الأولى.

وفي نيويورك، كانت الجالية تتركز في قلب مانهاتن، لكنها توزعت الآن في جميع أنحاء المنطقة، لا سيما في حي بايسايد في بروكلين وشمال شرق نيوجيرزي، وما زال أفرادها يجتمعون كل سنة لإحياء ذكرى المجازر.

وأرمن نيويورك المولودون في تركيا أو أرمينيا أو إيران أو سوريا أو لبنان، أو حتى الولايات المتحدة، من خلفيات مختلفة، ولكن لديهم تاريخ مشترك يبذلون جهوداً للحفاظ عليه، وقد نشأ جميعهم مع ذكرى حوادث 1915 التي نقلها القدامى.

وقال آرام بوين إنه سمع من عائلته عن جد أكبر قطع الجنود العثمانيون رأسه، بينما ذكرت آني تيرفيزيان أن جدتها روت لها كيف تم ذبح والدتها وعمها.