أخبار الاقتصاد المصرى: 18.3% زيادة متوقعة بالحصيلة الضريبية ولا مساس بالأكثر احتياجا

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 25-4-2021 أخبار الاقتصاد المصرى، لعل من أبرزها استعراض الموازنة العامة الجديدة أمام مجلس النواب واستعراض خطة التنمية المستدامة.

وزير المالية: 18.3% زيادة متوقعة فى الحصيلة الضريبية ولا مساس بالأكثر احتياجا

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقديرات الإيرادات العامة المستهدفة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، وبالنسبة للضرائب العامة، وقال إن الحكومة تستهدف في مشروع موازنة العام المالي 2021/2022، استمرار استهداف تعزيز ارتباط إیرادات الدولة العامة بالنشاط الاقتصادي وبما يتناسب مع القوى الكامنة غير المستغلة بعد في الاقتصاد المصري، مع مراعاة أسس ومبادىء العدالة الاجتماعية وضمان التوزيع العادل للأعباء الضريبية على المواطنين دون المساس بالطبقات الأكثر فقرا في المجتمع، والعمل على تحصين الإدارة الضريبية وجعلها أكثر كفاءة وشمولا.

جاء ذلك خلال إلقاء وزير المالية البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

المشاط: مجلس النواب يقر اتفاقية بين مصر وألمانيا لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب فى جلسته العامة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى مصر، تستفيد منه وزارة التجارة والصناعة.

وقالت المشاط، إن المشروع يهدف إلي إتاحة مِنح للشركات والمنظمات غير الربحية والشركاء في القطاع العام، بهدف إزالة العقبات الاستثمارية والعوائق لخلق وطائف أفضل وإضافية إلي خلق فرص وتحفيزًا لنمو الشركات المصرية والأفريقية والأوروبية في جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال خلق فرص عمل عالية الجودة عن طريق تعزيز الاستثمارات وزيادة المبيعات، ويخدم المشروع أهداف التنمية المستدامة: الهدف الثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد والهدف التاسع الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

وزير الإسكان يكلف أجهزة المدن بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهى والمولات

كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي أجهزة المدن الجديدة، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمحال والمولات التجارية والمقاهي بالمدن الجديدة لمنع انتشار فيروس كورونا، بجانب تكثيف أعمال التطهير والتعقيم، مشيراً إلى أن الحملات شملت مدن (القاهرة الجديدة – الشيخ زايد – العاشر من رمضان – بني سويف الجديدة – 6 أكتوبر)، وأسفرت عن مصادرة عدد كبير من "النرجيلة" بالمقاهي والكافتيريات، وإلزام المحال التجارية والمولات بتوفير مواد التطهير والتعقيم وارتداء الكمامات لمرتاديها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه سيتم مواصلة جهود أجهزة المدن الجديدة المختلفة، في تنفيذ الحملات لمنع المخالفات وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم، للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك ضمن جهود الدولة لمنع انتشار الفيروس وحفاظا على سلامة المواطنين.

خالد العنانى يؤكد للسفير الروسى جاهزية المنتجعات السياحية لاستقبال السياح الروس

استقبل اليوم الأحد، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، السفير چيورچي بوريسنكو سفير روسيا بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.

واستهل وزير السياحة والآثار اللقاء بالتأكيد على استعداد مصر التام وجاهزية منتجعاتها السياحية لاستقبال السياحة من روسيا ومن جميع دول العالم، مشيرا إلى أن المنتجعات السياحية بجنوب سيناء والبحر الأحمر والتي تقرر عودة السياحة إليها منذ استئناف الحركة السياحية في يوليو الماضي، شهدت زيادة ملحوظة في أعداد السائحين خلال الأشهر الماضية مما يدل على ثقة الدول المصدرة للسياحة في المقصد السياحي المصري بسبب سلامة الإجراءات الإحترازية المطبقة بالمنتجعات السياحية والتزام العاملين بها، بما يضمن إقامة ممتعة وآمنة للسائحين.

محمد معيط: الموازنة تستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2021/2022، تستهدف استمرار تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير الذى يغطى تكلفة إتاحة السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج، والمضى بقوة فى برامج استعادة هيكلة الأصول المالية للدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجى فى الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة، وتحفيز التوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة".

جاء ذلك خلال إلقاء وزير المالية البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وزيرة التخطيط: 245 مليار جنيه استثمارات كلية مستهدفة فى مجال النقل

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع النقل فى 21/2022 وذلك خلال إلقائها بيان مشروع خِطّة التنمية المُستدامة للعام المالى 21/2022؛ العام الرابع من الخِطّة مُتوسطة المدى (18/2019 – 21/2022) اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي.

أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الاستثمارات الكليّة فى مجال النقل تقدر بِنَحْو 245 مليار جِنِّيَّه فِى عَامٍ الخِطّة، موضحة أن هَذِه الطفرة الاستثماريّة تعكس الخِطّة الطموحة الَّتِى تتبنّاها الدَولَة لِتَدْعِيم البنيّة الأساسيّة وتطوير أَدَاء أنشطة النَّقْلِ، مع إسناد الأولويّة عِنْد تَوْجِيه استثمارات الْقِطَاع للمشروعات الَّتِى قَارَبَتْ على الِانْتِهَاءِ والـمشروعات القوميّة ذَات التَّأْثِير الاقتصادى عَلَى مُناخ الْأعمال، والـمشروعات ذَات البُعد الاجتماعى الـمُؤثّرة بِشَكْلٍ مُباشِر على حَيَاةٍ الـمُواطنين.