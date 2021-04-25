شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالبترول: جاري تحميل شحنة الغاز التاسعة للتصدير من دمياط للهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادرمسئولة بقطاع البترول، عن أنه جاري تحميل شحنة غاز طبيعي مسال "الشحنة التاسعة " للتصدير من مصنع دمياط للإسالة وذلك بعد وصول ناقلة الغاز المسال Gaslog Savannah.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تلك الشحنة متجهة إلى الهند .

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو، مما يفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى كمحور لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.

وبلغت الصادرات من شحنات الغاز الطبيعى المسال نحو 8 إلى 9 شحنات شهرياً منذ بداية عام 2021، كما سيساهم تشغيل مصنع دمياط للإسالة فى تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق الأوروبية، وجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة فى شرق المتوسط، فمن المتوقع أن ينتج المصنع نحو 4.5 مليون طن من الغاز سنوياً، بما يسهم فى زيادة الطاقة التصديرية إلى 12.5 مليون طن.