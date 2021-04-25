شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات الخليج بجلسة بداية الأسبوع.. وسوق أبو ظبي يربح 589 مليون دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.08% رابحًا 8.40 نقطة ليغلق عند مستوى 10142.48 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.05% رابحًا 0.68 نقطة ليغلق عند مستوى 1486.96 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.05% رابحًا 1.41 نقطة ليغلق عند مستوى 2627.12 نقطة، وزاد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.25% رابحًا 15.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6117.17 نقطة، وربح رأس المال السوقي 589 مليون دينار عند مستوى 891.012 مليار درهم.

كما ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بنسبة 0.130% رابحًا 4.983 نقطة ليغلق عند مستوى 3724.189 نقطة، فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.24% خاسرًا 14.66 نقطة ليغلق عند مستوى 6014.31 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.08% رابحًا 8.40 نقطة ليغلق عند مستوى 10142.48 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.78% خاسرًا 188.71 نقطة ليغلق عند مستوى 24064.02 نقطة، وبلغ حجم التداول 275.1 مليون سهم بقيمة 7.5 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 2.27%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.35%، يليه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.95%، ثم قطاعي الاتصالات والأدوية بنسبة 0.6%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.51%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.4%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.26%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة والسلع الرأسمالية بنسبة 0.17%، 0.15%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.81%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.6%، ثم قطاعي تجزئة الأغذية والاستثمار والتمويل بنسبة 0.48%، 0.46%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.32%.

وقفز 75 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "نادك" بنسبة 9.95%، ثم سهم "حلواني إخوان" بنسبة 9.84%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 6.14%، وتراجع 111 سهمًا على رأسها سهم "التأمين العربية" بنسبة 4.31%، ثم سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 4.17%، ثم سهم "تعليم ريت" بنسبة 3.78%، فيما تصدر سهم "وفرة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 489.9 مليون ريال سعودي.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.05% رابحًا 0.68 نقطة ليغلق عند مستوى 1486.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.5 مليون سهم بقيمة 351.9 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 9.42% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.08%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.56% مدفوعًا بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.79%، شركة عقارات السيف بنسبة 0.68%، وصعدت أسهم شركة الإثمار القابضة، مجموعة جي إف إتش المالية، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.64%، 0.58%، 0.34%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.69% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 6.25%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.36% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.49%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.41%.

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.57%، ثم هبط سهمي شركة ناس، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 4.35%، 1.25%، على التوالي.





بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.05% رابحًا 1.41 نقطة ليغلق عند مستوى 2627.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 75.9 مليون سهم محققة ما قيمته 75.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1194 صفقة لعدد 30 سهمًا، وصعد ببورصة دبي قطاع البنوك وحيدًا بنسبة 0.39%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.83%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.46%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.44%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.42%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.28%، ثم قطاعي الاتصالات والعقارات بنسبة 0.15%، 0.11%، على التوالي.

وقفز 11 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 13.36%، ثم سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 6.38%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.84%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 6.04%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 2.9 مليون ورقة بقيمة 13.2 مليون درهم.





بورصة أبو ظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.25% رابحًا 15.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6117.17 نقطة، وربح رأس المال السوقي 589 مليون دينار عند مستوى 891.012 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 131.7 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار درهم عبر تنفيذ 1417 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.21%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.03%، ثم قطاعي الطاقة والبنوك بنسبة 0.18%، 0.15%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.56%، ثم قطاعي العقار والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.24%، 0.14%، على التوالي.

وارتفع 14 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 14.95%، ثم سهم "الشركة الوطنية للتكافل" بنسبة 14.67%، ثم سهم "شركة سيراميك رأس الخيمة" بنسبة 5.23%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم " شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 5.9%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 1.84%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 401 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.55%.





بورصة مسقطارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.130% رابحًا 4.983 نقطة ليغلق عند مستوى 3724.189 نقطة، وبلغ حجم التداول 14 مليون سهم بقيمة 2.5 مليون ريال عبر تنفيذ 710 صفقة لعدد 39 سهمًا.

وارتفع 14 سهمًا على رأسها سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 5.36%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 5.07%، ثم سهم "صناعة الكابلات العمانية" بنسبة 4.12%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "الوطنية للتأمين على الحياة والعام" بنسبة 2.56%، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 2.22%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 2.22%، فيما تصدر سهم " عمان للاستثمارات والتمويل" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 669.1 ألف ريال عماني.





بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.24% خاسرًا 14.66 نقطة ليغلق عند مستوى 6014.31 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.54% خاسرًا 35.76 نقطة ليغلق عند مستوى 6554.50 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.70% رابحًا 34.29 نقطة ليغلق عند مستوى 4953.10 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.86% رابحًا 43.83 نقطة ليغلق عند مستوى 5147.21 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 335.04 مليون سهم بقيمة 44.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.8 ألف صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.93%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 1.12%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.64%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.5%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.29%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والطاقة بنسبة 0.09%، 0.03%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 7.37%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.94%، ثم قطاعي العقار والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.24%، 0.11%، على التوالي.