شكرا لقرائتكم خبر عن دانة غاز تعلن عدم بيع أصولها البرية فى مصر.. وحفر بئر استكشافية بشمال العريش والان مع تفاصيل الخبر
وحسب متطلبات الإفصاح الخاصة بسوق أبو ظبي، يجب على شركة دانة غاز الإفصاح عن الأثر المالي للعدول عن هذه الاتفاقية، وبينما تقوم الشركة بتقييم أثر إنهاء اتفاقية البيع بالتفصيل، فإنه من المتوقع أن يكون هناك أثر إيجابي على ربحية الشركة ومركزها المالي وتحسن في تدفقاتها النقدية في السنوات القادمة، ويأتي هذا الأثر الإيجابي نتيجة لتغيرات الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.
وقال الدكتور باتريك ألمان وارد الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: "لطالما كانت دانة غاز ملتزمة بإتمام صفقة البيع، ولكن ثبت وجود صعوبات بين الطرفين لاستيفاء الشروط المسبقة لإتمام اتفاقية البيع، وعقب انتهاء الموعد المحدد للوفاء بهذه الشروط، وبعد إيلاء الاهتمام الواجب والتمعن، قررت الشركة تنفيذ حقها في إنهاء اتفاقية البيع، وفقًا للشروط والأحكام التي تتضمنها هذه الاتفاقية".
أضاف "وارد": "تتمتع دانة غاز بسجل حافل بالنجاح في مصر على مدى السنوات الـ14 الماضية، ونواصل التزامنا التامة بإدارة أصولنا في مصر بما يحقق مصلحة جميع الأطراف المعنية بما فيها الحكومة المصرية، ونتطلع إلى تحقيق أكبر مردود ممكن من أصولنا البرية المنتجة للنفط والغاز وتوجيه تركيزنا نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الهائلة لمنطقة امتيازنا البحري الواقع ضمن القطاع السادس، حيث نخطط لحفر بئر استكشافية خلال الربع الأول من العام 2023".