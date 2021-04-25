شركة التعمير: الانتهاء من 70% من مرافق 5 قرى ضمن مبادرة حياة كريمة بالغربية

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القاهرة - سامية سيد - سيد العشرى: نسابق الزمن للانتهاء من المشروعات ومبادرة الرئيس نقطة نور حقيقة لكافة قرى الجمهورية

انتهت شركة التعمير والإسكان للمرافق، احدى شركات وزارة الإسكان، من تنفيذ ما يقرب من 70% من شبكات ومرافق نحو 5 قرى تم إسنادها من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

ومن جانبه قال اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن الشركة استطاعت أن تسبق الجدول الزمني المحدد التى تم إسنادها إليها، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من نحو 90 % من شبكات مرافق قرية كفر شمارة التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، كما تم الانتهاء من نحو 80% من شبكات مرافق قرية كفر سينبو، التابعة لنفس المركز، فيما تم الانتهاء من نحو 75% من شبكات مرافق قرية كفر إسماعيل، بنفس المركز.

وأضاف رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن الشركة انتهت أيضا من نحو 40% من شبكات ومرافق، كفر حنون، و40 % من كفر غازى، لافتا إلى أن شركة التعمير والإسكان، تعد من أوائل الشركات التى استطاعت أن تسبق الجدول الزمني والمحدد بـ15شهر، ومن المقرر أن يتم إنهاء كافة المشروعات بهذه القرى قبل الموعد المحدد بنحو 3 شهور .

وأشار إلى أن تكلفة تنفيذ أعمال الشبكات داخل هذه القرى، تصل لنحو 165مليون جنيه، موضحا أن مبادرة حياة كريمة تمثل نقطة نور حقيقة لكافة قرى محافظة الجمهورية، وأنها بمثابة نقل سكان تلك القرى من الظلام إلى النور.

وبما يتعلق بالـ7 قرى بمحافظة كفر الشيخ تم تصميم الشبكات والروافع فى مرحلة الاعتماد جارى إصدار أمر الإسناد مع الهيئه القوميه وتم تجهيز الموقع والتعاقد على توريد المواسير .

كان اللواء سيد العشري، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، قد أكد أن الشركة تتولي تنفيذ أعمال الصرف والمياه والبنية التحتية لنحو 12 قرية فى مبادرة حياة كريمة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى مصر، إيمانًا منها بأهمية المشاركة في المبادرة الرئاسية التي تستهدف تغيير وجه الريف المصري بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري يسكنون بالريف المصري، وذلك بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه.

وأضاف أن الشركة تم تكليفها من قبل الهيئة القوميه على مشروعات عديدة بـ12 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه وهي؛ 5 قرى بمدينة زفتى بمحافظة الغربية وسيتم تنفيذ بها مشروعات روافع وخطوط طرد، 7 قرى بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وسيتم تنفيذ بها 14 محطة رفع وخط طرد، بالإضافة إلى محطة معالجة كاملة بنفس المحافظة، تأتي هذه المشروعات الجديدة إضافة لحزمة مشروعات الشركة في الوقت الحالي في مجالات المياه والصرف الصحي والتشغيل والصيانة بتكلفة تقديرية 1.4 مليار جنيه.

وأكد "العشري"، أهمية المشروعات التي حصلت عليها شركة التعمير والإسكان والمرافق في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير قرى الريف المصري، وتوفير حياة كريمة لسكانها وتنقلهم من النور للظلام، وإسناد تنفيذ هذه المشروعات للشركة الوطنية الجادة، متمنيًا أن تكون المبادرة علامة فارقة في تاريخ القرية المصرية، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إطلاق ودعم ومتابعة هذا المشروع، وإتاحة الفرصة للشركة الوطنية الجادة لزيادة محفظة مشروعاتها وتشغيل المزيد من العمالة.