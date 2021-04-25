شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 25-4-2021.. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
وتوقع جورج عبد الله عضو شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية، عودة الذهب نحو الارتفاع في أسعاره بالسوق المصري في ظل ارتفاع واضح لمؤشر الأسعار العالمية رغم التراجع النسبي بختام جلسات التداول هذا الأسبوع بنسبة 0.93% لتسجل الأونصة 1777 دولار مقابل 1793 دولار.
وأشار إلى أن اونصة الذهب عالمياً ترتفع قد ترتفع غداً لمستويات تقترب من 1790 دولار للأونصة مرجعاً ذلك إلي انخفاض عائد السندات الأمريكية لأدنى مستوياته في أكثر من شهر.
وقال عبد الله لـ"الخليج 365"، إن الأسعار العالمية للمعادن الثمينة تتلقي دعما كبيراً من هبوط الدولار أمام سلة العملات الرئيسية وهو ما يقلل تكاليف حيازة الذهب، وهذا تسبب في الارتفاع الكبير بأسعار المعدن النفيس على مدار هذا الشهر بنسبة تتجاوز 2.3%.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية قد تشهد مزيد من الدعم للذهب في ظل استمرار هبوط عائد السندات الأمريكية لمستويات متدنية، وهذا يزيد الطلب على المعادن الثمينة الأخري .