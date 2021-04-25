شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تلقي بيان خطة التنمية المستدامة لعام 21/2022 أمام مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى بعد قليل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خِطّة التنمية المُستدامة للعام المالي 21/2022؛ العام الرابع من الخِطّة مُتوسطة المدى (18/2019-21/2022) في الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس.

وتستعرض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيانها الـمَلامِحَ الأسَاسَيّة لِوَثيقةِ خِطّة التَنْميَة للعامِ الـمَالي 21/2022، وهى الوثيقة التي تَمّ إعدادُها فِي ظِلِّ ظُرُوفٍ اسْتِمْرَار انْتِشَار جَائِحَةِ كوفيد–19.

وتتناول الدكتورة هالة السعيدِ السيناريوهات الـمطروحة فِي شَأْنِ الـمَدى الزَمَني لِزَوَال الْجَائِحَة وَعَوْدِة الْأُمُورِ إلى طَبيعَتِهَا، والاستثمارات المستهدفة للقطاعات المختلفة بعام الخطة.