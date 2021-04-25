شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط مع بداية الأسبوع.. وخام برنت يسجل 66.11 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الأحد 25-4-2021، وذلك مع بداية تعاملات الأسبوع، حيث سجل سعر برميل خام برنت 66.11 دولار وفقا للعقود الآجلة مقابل 65.77 دولارا للبرميل في نهاية الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لـ62.14 دولارا للبرميل مقابل 61.89 دولارا للبرميل .