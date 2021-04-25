الاقتصاد

ارتفاع أسعار النفط مع بداية الأسبوع.. وخام برنت يسجل 66.11 دولار

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القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الأحد 25-4-2021، وذلك مع بداية تعاملات الأسبوع، حيث سجل سعر برميل خام برنت 66.11 دولار وفقا للعقود الآجلة مقابل 65.77 دولارا للبرميل في نهاية الأسبوع الماضي. 

 

كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لـ62.14 دولارا للبرميل مقابل 61.89 دولارا للبرميل . 

 

وكشف تقارير دولية أن استمرار تعافى أسعار النفط يأتى في ظل زيادة الطلب في أمريكا والصين وذلك بالرغم من التأثير الاقتصادي السلبي الذي فرضته أزمة على الاقتصاديات العالمية، وأكدت التقارير أن هذا التعافي يأتى مع التوقعات بنجاح التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا مما قد يعيد الحياة إلي طبيعتها. 
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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