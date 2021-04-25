شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "باعظيم التجارية" تُقر توزيع أرباح بواقع 1.75 ريال للسهم عن 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة باعظيم التجارية، الموافقة على مُقترح بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة، بقيمة 17.7 مليون ريال عن العام 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 10.12 مليون سهم، بواقع 1.75 ريال للسهم، وبنسبة 17.5% من قيمة السهم الاسمية.

ووفقاً للبيان، ستكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية العامة، على أن يتم صرف الأرباح في 7 مايو المُقبل.

وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 26.3 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 20.6 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض المصروفات العمومية والادارية وكذلك انخفاض مصروفات التمويل.

وارتفعت المبيعات إلى 285.5 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 260.3 مليون ريال خلال العام 2019.