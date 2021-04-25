شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الإيرادات يصعد بأرباح سليمان الحبيب 5.329% خلال الربع الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة سليمان الحبيب للخدمات الطبية، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 29.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 319 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 246.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 349.63 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 258.61 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى نمو الإيرادات بمعدل 26.16% في الربع الأول العام 2021م لتبلغ 1,694.79 مليون ريال وبزيادة قدرها 351.45 مليون ريال مقارنة بـ 1,343.34 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك نتيجة للنمو في كافة القطاعات التشغيلية للمجموعة.

ويعود النمو في الإيرادات خلال الربع الأول من العام 2021م بشكل رئيسي الى النمو في قطاع المستشفيات نتيجة لزيادة أعداد المرضى والزيادة في نسب الإشغال لأقسام التنويم بالإضافة إلى النمو في ايرادات مستشفى الخبر. مما انعكس ايجابا بالزيادة في مبيعات قطاع الصيدليات، بالإضافة الى الارتفاع في إيرادات قطاع الحلول مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وارتفع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) خلال الربع الأول من العام 2021م بمبلغ 92.62 مليون ريال سعودي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغ 445.89 مليون ريال سعودي وبنسبة نمو قدرها 26.22%، بينما حافظت المجموعة على نسبة هامش الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) عند 26.31% مقارنة بـ 26.30% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وارتفاع طفيف في نسبة هامش صافي الدخل حيث بلغت 18.82% مقارنة بـ 18.36% خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث استطاعت المجموعة الحفاظ على زيادة الأرباح نتيجة للأثر الإيجابي لنمو الإيرادات نتيجة زيادة اعداد المرضى والزيادة في نسب الإشغال لأقسام التنويم، بالإضافة إلى تسارع النمو في مستشفى الخبر خلال الربع الأول من العام 2021م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 21.3% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020. وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 1.1 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 870.2 مليون ريال في العام 2019.