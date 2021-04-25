شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض التكاليف يصعد بأرباح "زهرة الواحة" 57% خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة زهرة الواحة للتجارة، المُعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 57.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 20.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 12.9 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباح تشغيلية بلغت 19.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 16.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض تكلفة البضاعة المباعة، وانخفاض مصروفات البيع والتوزيع، وانخفاض المصروفات الادارية والعمومية، انخفاض تكاليف التمويل، ارتفاع الارباح الاستثمارية وايرادات غير النشاط.

وانخفضت المبيعات إلى 118.1 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 123.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 40.572 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 56.6 مليون ريال في العام 2019.