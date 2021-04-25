الأسهم تتحرك في نطاقات ضيقة.. والسيولة 1.8 مليار درهم

أبوظبي: مهند داغر

تحركت الأسهم ضمن نطاقات ضيقة في مستهل تعاملات الأسبوع، مع ترقب المستثمرين ظهور المزيد من النتائج المالية لتحديد توجهاتهم الاستثمارية، مع إغلاق مؤشر سوق أبوظبي على ارتفاع 0.25% بينما صعد مؤشر سوق دبي هامشياً بنسبة 0.05%.

وقاد السهمان القياديان «أبوظبي الأول» و«اتصالات» مكاسب سوق أبوظبي مع ارتفاع الأول 0.28% والثاني 1.03% بينما تماسك مؤشر سوق دبي المالي مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.83%.

وتوجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بالسوقين، بصافي استثمار 19.75 مليون درهم محصلة شراء (1.16 مليون درهم محصلة شراء في دبي و18.59 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي).

واستقطبت الأسهم سيولة بقيمة 1.8 مليار درهم، منها 1.087 مليار درهم في سوق أبوظبي و75 مليون درهم في سوق دبي والكميات المتداولة من الأسهم 207.7 مليون سهم، توزعت بواقع 131.7 مليون سهم في أبوظبي و76 مليون سهم في دبي. وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 28 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 2611 صفقة.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.25% عند مستوى 6117.17 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة.

وارتفع قطاع البنوك 0.15% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.28% أمام نزول «أبوظبي الإسلامي» 0.61% واستقرار «أبوظبي التجاري». وزاد قطاع الاتصالات 1.03% أي بالنسبة ذاتها التي ارتفعها سهم «اتصالات». كما زاد قطاع الطاقة 0.2% بعد ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.44% على الرغم من تراجع «طاقة» 0.72% واستقرار «دانة غاز» من دون تغيير.

وعلى العكس، تراجع قطاع الاستثمار 0.56% نتيجة تراجع «العالمية القابضة» 0.55% و«إشراق» 0.91% و«الواحة كابيتال» 0.85%. ونزل قطاع العقار 0.24% متأثراً بتراجع «الدار» 0.28% أمام ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 0.37%.

سوق دبي

بدوره، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي على نحو هامشي بنسبة 0.05% إلى مستوى 2627 نقطة مع ارتفاع أسهم شركات البنوك بالرغم من نزول باقي المؤشرات القطاعية.

وارتفع قطاع البنوك 0.4% مدفوعاً بارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.83% مع استقرار «دبي الإسلامي» من دون تغيير. وعلى العكس، تراجع قطاع العقار 0.11% نتيجة تراجع «إعمار العقارية» 0.51% و«إعمار للتطوير» 0.36% في مقابل ارتفاع «داماك» 1.68% و«ديار» 0.73% و«الاتحاد العقارية» 0.74%.

وانخفض قطاع الاستثمار 0.46% متأثراً بانخفاض «دبي للاستثمار» 0,64% فيما استقر كل من «شعاع كابيتال» و«دبي المالي». وتراجع قطاع النقل 0.28% نتيجة تراجع «العربية للطيران» 0.76% فيما استقر «أرامكس» وارتفع «الخليج للملاحة» 1.86%.

توجه السيولة

وتصدر «دبي الإسلامي» التداولات في سوق دبي بقيمة 13.2 مليون درهم مغلقاً عند 4.52 درهم، تلاه «إعمار العقارية» الذي استقطب 12 مليون درهم من السيولة ليغلق عند 3.85 درهم، ثم «سلامة للتأمين» بتداولات بقيمة 9 ملايين درهم ليغلق عند 0.92 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «العالمية القابضة» بقيمة 401 مليون درهم وأقفل سعر السهم عند 91 درهماً، تلاه «أبوظبي الأول» من خلال استقطابه 272 مليون درهم من السيولة ليغلق عند 14.5 درهم، ثم «الدار العقارية» باجتذابه 221 مليون درهم وإغلاقه عند مستوى 3.62 درهم.

وسجل «الوطنية للتأمينات العامة» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 13.36% مغلقاً عند 2.8 درهم، فيما سجل «الإمارات للمرطبات» التراجع الأكثر بنسبة 9.84% وأقفل عند 4.12 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق العاصمة «الخليج للمشاريع الطبية» بنسبة 14.95% مغلقاً عند 2.23 درهم، فيما جاء في مقدمة الأسهم المتراجعة «فودكو» للمواد الغذائية بنزوله 10% وإغلاقه عند 2.16 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 184.45 مليون درهم محصلة شراء، منها 310 آلاف درهم محصلة شراء العرب و1.2 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و182.98 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 184.4 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 5 ملايين درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 5 ملايين درهم محصلة بيع، منها مليونا درهم محصلة بيع العرب و330 ألف درهم محصلة بيع الأجانب و2.6 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

هذا واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 19.75 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.16 مليون درهم محصلة شراء في دبي و18.59 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 19.75 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.16 مليون درهم محصلة بيع في دبي و18.59 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.