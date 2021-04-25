شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة دولية لـ«الإمارات دبي الوطني» عن حملته لمكافحة سرقة البيانات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حصد «بنك الإمارات دبي الوطني» جائزة الابتكار في التسويق المرموقة خلال حفل توزيع جوائز الابتكار العالمية «بي ايه اي» في عام 2020، وذلك عن حملته لمكافحة سرقة البيانات الشخصية عبر الهاتف «أمّن_حسابك لم أكن أنا»، والتي جاءت امتداداً لجهوده المتواصلة لنشر الوعي بين أفراد المجتمع وتزوديهم بأفضل السبل للحفاظ على أمانهم في القطاع المصرفي.

وتعتبر جوائز الابتكار العالمية«بي إيه آي» من أرفع جوائز التكريم في قطاع الخدمات المالية، وتسلط الضوء على نجاح المؤسسات العاملة في القطاع بتبني أسس التفكير المبتكر وتخطي التحديات بأسلوب شامل يمثل نموذجاً يُقتدى به في الخدمات المالية، ويؤكد الجهود الاستثنائية التي تبذلها. وتكرم هذه الجوائز أسس التفكير السبّاق في ميادين التقنيات المتقدمة، وطرق التصميم والتنفيذ المتطورة، علاوة على المفاهيم والحلول الرائدة التي تؤثر إيجاباً في تجربة العملاء وتعزز كفاءتها وتحقق الأرباح.

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة«بنك الإمارات دبي الوطني»: مع استمرار البنوك ومؤسسات الخدمات المالية في تخصيص استثمارات ضخمة لحماية أصولها الرقمية، يتعين علينا الاستمرار بجهودنا لنشر الوعي حول المخاطر التي تسببها الجرائم الإلكترونية والممارسات غير القانونية مثل التصيد الاحتيالي التي يقع العملاء في جميع أنحاء العالم فريسة لها.

أضاف نيلسون: مع مضي البنك قدماً في مساعيه لتوسيع عملياته في المملكة العربية السعودية ومصر والهند وتركيا والمملكة المتحدة والصين، تبقى أهدافنا التوعوية ثابتة ونسعى باستمرار لتثقيف عملاء الخدمات المصرفية بسبل حماية أنفسهم من الجرائم الإلكترونية.