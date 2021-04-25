إبريل الإيجابي هل يفي بوعوده؟.. ختامه نتائج في «وول ستريت»

إعداد: هشام مدخنة

يشهد الأسبوع الأخير من شهر إبريل/ نيسان نشاطاً وحيوية للأسواق مع بعض البيانات الرئيسية، واجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، فضلاً عن إفصاح مجموعة كبيرة من الشركات لنتائجها الفصلية، وبالتزامن يستمر التضخم والضرائب بفرض نفسيهما موضوعات ساخنة في خضمّ الزحمة الحاصلة.

سيلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن كلمة أمام جلسة مشتركة للكونجرس مساء الأربعاء، ومن المتوقع أن يشرح فيها بالتفصيل «خطة العائلات الأمريكية» والزيادات الضريبية، بما في ذلك رفع ضريبة أرباح رأس مال على الأثرياء، والخطة هي الجزء الثاني من أجندة «إعادة البناء بشكل أفضل»، وستتضمن مقترحات إنفاق جديدة تهدف إلى مساعدة العائلات.

إنه أسبوع حافل بنتائج الشركات، حيث يُبلغ حوالي ثلث شركات مؤشر «إس أند بي» عن نتائجهم، بما في ذلك عمالقة التقنية الكبرى مثل «أبل»، و«مايكروسوفت»، و«أمازون»، و«فيسبوك»، إضافة إلى «ألفابيت» و«جوجل» وغيرها من الشركات.

واقتداء بالكثيرين من المرجح أن تقوم شركات مثل «بوينج» و«فورد» و«كاتربيلر» و«ماكدونالدز» بوضع تفاصيل ضغوط التكلفة التي تواجهها جرّاء ارتفاع أسعار المواد والنقل، واضطرابات سلسلة التوريد على طاولة النتائج.

في الوقت ذاته من غير المتوقع أن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي أي إجراء خلال اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء باستثناء الدفاع عن سياسته المتمثلة في السماح للتضخم بالازدياد، وطمأنة الأسواق بأن ارتفاع الأسعار أمرٌ مؤقتٌ فقط.

«الاحتياطي» في قلب الحدث

قالت ديان سونك كبيرة الاقتصاديين في «جرانت ثورنتون»: «أعتقد بأن الاحتياطي الفيدرالي لا يرغب في أن يكون شُغل الأسبوع المقبل الشاغل، لكنه سيُضطر إلى ذلك لأنه مدفوعٌ بمخاوف التضخم الحاصلة».

ومن غير المتوقع أن يتخذ «المركزي» أية خطوات سياسية، ومع ذلك سيكون حديث رئيس مجلس الفيدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع يوم الأربعاء، محط أنظار الجميع.

وحتى الآن، شهدنا وابلاً من أخبار النتائج الفصلية الإيجابية، حيث أبلغت 86% من الشركات عن ارتفاع في أرباحها، ووفقاً لـ «ريفينتيف»، من المتوقع أن ترتفع نسبة الأرباح بنحو 33.9%، وستكون العائدات أعلى بـ 9.9% للربع الأول، وذلك بناء على التقديرات والتقارير الفعلية.

وسيكون هناك أيضاً بيانات تضخم مهمة يوم الجمعة مع الإعلان عن «مُعامل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي»، مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المتوقع أن يُظهر ارتفاعاً بنسبة 1.8% في التضخم الأساسي، ولا يزال أقل من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وتشمل إصدارات البيانات الأخرى الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول يوم الخميس، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 6.5%، وفقاً لـ «داو جونز».

الاعتراف بتحسن البيانات

إلى ذلك، قال إيان لينجين رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في «بي إم أو»: «لقد كان ربعاً أول قوياً ولا أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي مضطرٌ لتغيير سياسته النقدية في هذه المرحلة»، مضيفاً أن الفيدرالي يحتاج إلى الاعتراف بتحسن البيانات، ولكن في الوقت نفسها الاحتفاظ بسياسة تيسيرية للغاية مع ضمان استمرارها. وبأن البنك سيشير على الأرجح إلى استمرار المخاوف العالمية بشأن الوباء، وتشكيلها خطراً محتملاً في وجه التعافي الاقتصادي.

ومن المتوقع أيضاً أن يتحدث باول مرة أخرى بأن الفيدرالي سيسمح للتضخم بالارتفاع فوق هدفه البالغ 2% لفترة من الوقت، قبل أن يعود البنك ويرفع أسعار الفائدة حتى يتسنى للاقتصاد الحصول على مزيد من الوقت للتعافي.

إن الآثار الأساسية للأشهر القادمة ستجعل قفزة التضخم تبدو وكأنها حادة بشكل أكبر مقارنة بفترة الضعف التي حصلت في العام الماضي. وبحسب ديان من «جرانت ثورنتون»، سيكون ذلك تحدياً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مشيرة إلى أن مؤشر أسعار المستهلك لشهر إبريل/نيسان قد يتجاوز 3% مقارنة بـ 2.6% الشهر الماضي.

وفي السياق، انخفضت مؤشرات الأسهم بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي، حيث أنهى «إس أند بي» الأسبوع عند 4180 نقطة بانخفاض طفيف، وانخفض مؤشر «ناسداك» إلى 14,016 نقطة. في حين هبط «داو جونز» إلى 34,043 نقطة.

واستقرت عوائد سندات الخزانة عند مستويات منخفضة هي الأخرى. إذ بلغ عائد الـ 10 سنوات، والذي يتحرك عكس السعر، 1.55% يوم الجمعة.

آفاق زيادة الضرائب

تضررت الأسهم بشدة يوم الخميس الماضي عندما تحدث تقرير إخباري عن ضريبة أرباح رأس المال بنسبة 39.6%، التي من المتوقع أن يفرضها بايدن على الأثرياء ممن يجنون أكثر من مليون دولار سنوياً، وإلى جانب ضريبة دخل الاستثمار الصافي البالغة 3.8%، تصبح الضريبة الجديدة عند حدود 43.4% أي أكثر من ضعف معدل مكاسب رأس المال طويل الأجل.

وتحدث الاستراتيجيون أنه من المتوقع أن يقترح بايدن أيضاً رفع معدل ضريبة الدخل لمن يكسبون أكثر من 400 ألف دولار.

وعن ذلك قال لينجن: «بدأ الكثير من الناس في تقدير المخاطر التي ستنطوي عن الزيادة الكبيرة في ضرائب أرباح الشركات ورأس المال المتوقعة».

ولم تعلق الشركات كثيراً حتى الآن على الزيادة المقترحة على ضرائبها إلى 28% من 21% سابقاً، لكنها تحدثت بالمقابل عن تكاليف أخرى.

من جانبه يتوقع ديفيد بيانكو، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «DWS»، أن تتعامل الشركات الكبرى مع قيود سلسلة التوريد بشكل جيد. وأنه من المرجح أن يكون أداء عمالقة التقنية أقوى من الشركات الأصغر، وسط النقص الحاصل في أشباه الموصلات التي يعاني منها صانعوا السيارات، الذين أعلنوا بالفعل تعليق إنتاجهم.

وقال بيانكو: «الأسبوع القادم هو أسبوع التكنولوجيا بلا شك، أعتقد أننا سنركع على ركبنا ونشعر بالرهبة من نماذج أعمالهم، وقدرتهم الفائقة على النمو والتوسع».

بالمقابل، لا يؤيد بيانكو كثيراً التداولات الشائعة في وول ستريت على الأسهم الدورية، فهو لا يزال يفضل قطاعات النمو.

أسبوع حافل بالنتائج والأنظار على عمالقة التقنية:

الإثنين

نتائج: «تيسلا»، و«كانون»، و«ألبيرتسونز»، و«إن إكس بي سيميكونداكتور»، و«كانديان ناشيونال ريلواي»، و«رويال فيليبس».

8:30 تقرير بيانات السلع المعمرة

الثلاثاء

اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لمدة يومين

نتائج: «مايكروسوفت»، و«ألفابيت»، و«فيزا»، و«ثري إم»، و«إيه إم دي»، و«جنرال إلكتريك»، و«بي بي»، و«نوفارتيس»، و«جيت بلو»، و«ستاربكس».

9:00 تقرير ستاندرد أند بورز «كيس-شيلر» لأسعار المنازل

9:00 أسعار المنازل من وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية FHFA

10:00 مؤشر ثقة المستهلك

10:00 مؤشر المساكن الشاغرة

الأربعاء

نتائج: «أبل»، و«بوينج»، و«فيسبوك»، و«كوالكوم»، و«فورد»، و«سامسونج إلكترونيكس»، و«جنرال دانميكس»، و«إي باي»، و«سي آي تي جروب».

8:30 المؤشرات الاقتصادية المتقدمة

14:00 بيان الاحتياطي الفيدرالي

14:30 إحاطة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول

الخميس

نتائج: «أمازون»، و«كاتربيلر»، و«ماكدونالدز»، و«تويتر»، و«بريستول مايرز سكويب»، و«إيرباص»، و«كرافت هاينز»، و«إنتركونتيننتال إكستشينج»، و«ماستركارد»، و«ساوثرن»، و«يو إس ستيل».

8:30 مطالبات البطالة الأولية

8:30 الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول

10:00 تقرير مبيعات المنازل المعلقة

الجمعة

نتائج: «إكسون موبيل»، و«شيفرون»، و«كولجيت بالموليف»، و«أسترازينيكا»، و«باركليز»، و«لازارد»، و«نيوويل براندز».

8:30 مؤشر الدخل والإنفاق الشخصي

8:30 مؤشر تكلفة التوظيف للربع الأول

9:45 مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو

10:00 مؤشر درجة تفاؤل وثقة المستهلك

السبت

النتائج الفصلية لـ «بيركشاير هاثاواي»

*ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة