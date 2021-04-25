شكرا لقرائتكم خبر عن مساهمو "السوق السعودي" على موعد مع أسبوع مزدحم بالأحداث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودي "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 25 حتى 29 أبريل الجاري، اجتماع الجمعية العمومية لشركة هرفي للأغذية، الخبير ريت، زهرة الواحة للتجارة، البحري، صناعات كهربائية، إس تي سي، أميانتيت، سابتكو، صناعة الورق، وفا للتأمين، أنابيب، كهرباء السعودية، ريدان، مسك، أسمنت أم القرى، صافولا، مجموعة فتيحي، ملاذ للتأمين، بي سي آي، أسواق العثيم، حلواني إخوان، آيان للاستثمار، طباعة وتغليف، بدجت، التعاونية، المواساة، وقت اللياقة، إكسترا، التصنيع، الجزيرة، ساكو، الأبحاث والتسويق، تكوين، فضلاً عن صرف أرباح شركة سابك للمغذيات الزراعية، أسمنت الجنوبية، أسمنت الشرقية، الدريس.

وتبدأ شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، اليوم الأحد، توزيع أرباح بقيمة 350 مليون ريال خلال النصف الثاني من العام 2020، موزعة على 140 مليون سهم، بواقع 2.5 ريال للسهم، بما نسبته 25% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة هرفي للأغذية، اليوم الأحد، مُقترح توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2020، بقيمة 64.7 مليون ريال، موزعة على عدد 64.7 مليون سهم، بواقع 1 ريال لكل سهم، وبقيمة توزيع تبلغ 10% من قيمة السهم الاسمية.

وتناقش الجمعية العمومية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، يوم الإثنين، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2020، بقيمة 393.750 مليون ريال، موزعة على عدد 393.750 مليون سهم، بواقع 1 ريال لكل سهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من قيمة السهم الإسمية.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة الصناعات الكهربائية، يوم الإثنين، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020، بقيمة 22.5 مليون ريال، موزعة على عدد 45 مليون سهم، بحصة تبلغ 0.5 ريال للسهم، وبنسبة 5% إلى القيمة الاسمية للسهم.

وتناقش الجمعية العمومية للشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، يوم الإثنين، مُقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة زهرة الواحة للتجارة، يوم الإثنين، على مُقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2020، بقيمة 15 مليون ريال، موزعة على عدد 15 مليون سهم، بواقع 1 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من قيمة السهم الإسمية.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة كهرباء السعودية، يوم الثلاثاء، مُقترح توزيع أرباح عن العام 2020، بإجمالي مبلغ 2.916 مليار ريال، موزعة على عدد 4.166 مليار سهم، بحصة تبلغ 0.7 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 7% من القيمة الإسمية للسهم.

وتبحث الجمعية العمومية لمجموعة صافولا، يوم الأربعاء، مُقترح توزيع أرباح عن العام 2020، بإجمالي مبلغ 400.485 مليون ريال، موزعة على عدد 533.980 مليون سهم، على أن تكون حصة السهم 0.75 ريال لكل سهم، وبنسبة توزيع تبلغ 7.5% من قيمة السهم الإسمية.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة أسمنت أم القرى، يوم الأربعاء، على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عن العام 2020، بإجمالي مبلغ 22 مليون ريال، بواقع 40 هللة للسهم الواحد.

وتبدأ شركة أسمنت المنطقة الشرقية، يوم الأربعاء، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة، بقيمة 215 مليون ريال عن العام 2020، بواقع 2.5 ريال للسهم، وبنسبة 25% من قيمة السهم الاسمية.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة حلواني إخوان، يوم الأربعاء مُقترح زيادة رأسمال الشركة بنسبة 12.5% عن طريق منح أسهم، من 314.285 مليون ريال إلى 353.571 مليون ريال.

وتناقش الجمعية العمومية لشركة المواساة للخدمات الطبية، يوم الخميس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020، بقيمة 250 مليون ريال، بواقع 2.5 ريال لكل سهم، وبنسبة توزيع تبلغ 25% من قيمة السهم الإسمية.

وتصوت الجمعية العمومية للشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت"، يوم الخميس، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2020، بقيمة 89 مليون ريال، موزعة على عدد 71.2 مليون سهم، بواقع 1.25 ريال للسهم، وبما نسبته 12.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتناقش الجمعية العمومية للشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا"، يوم الخميس، مُقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2020، بقيمة 120 مليون ريال، موزعة على عدد 60 مليون سهم، بحصة تبلغ 2 ريال للسهم، وبنسبة 20% إلى القيمة الاسمية للسهم.