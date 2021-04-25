شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" تحتسب نسبة تذبذب سهم "ميدغيلف" على أساس سعر 25.45 ريال. والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة تداول السعودية عن احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغيلف" على أساس سعر 25.45 ريال.

وأفادت "تداول"، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليم الأحد، بأنه سيتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 25 أبريل الجاري، على أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض أسهم الشركة في محافظ المساهمين الاستثمارية، على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول غداً الإثنين.

وكانت عمومية الشركة قد أقرت تخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادته، حيث سيتم تخفيضه من 800 مليون ريال إلى 700 مليون ريال، بنسبة تخفيض في رأس المال تبلغ 12.5%.

وسيتراجع عدد الأسهم من 80 مليون إلى 70 مليون سهم، وذلك بإلغاء عدد 10 مليون سهم من أسهم الشركة.

وأشارت ميدغلف إلى أن سبب تخفيض رأس المال هو الرغبة في إعادة هيكلة رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة، علماً بأنه لا يوجد أثر لتخفيض رأس المال على التزامات، أو عمليات، أو آداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.

تجدر الإشارة إلى أن أرباح الشركة ارتفعت خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، لتصل - قبل الزكاة- إلى 54.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 19.2 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة الزيادة في الأرباح إلى الزيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بـ4.6%. وإنخفاض صافي المطالبات المتكبدة بـ33.8% والزيادة في إيرادات الاستثمار لعمليات المساهمين بنسبة 70.9% بسبب الزيادة في إيرادات توزيعات الارباح والمكاسب المحققة من الاستثمارات المتاحة للبيع.