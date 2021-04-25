شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحادية للجمارك» تحصل على الاعتماد الدولي لمرافق وحدة K9 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حصلت وحدة التفتيش الجمركي الأمني (K9) التابعة للهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات على شهادة الاعتماد الدولي (IPWDA) من منظمة الشرطة الدولية للكلاب البوليسية الأمريكية للمباني ومرافق التدريب، وكذلك تجديد اعتماد 50 فريقاً من المدربين والكلاب الجمركية.

تعد الوحدة أول مؤسسة في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط تحصل على هذا الاعتماد، بعد استيفائها جميع المتطلبات والمعايير واجتيازها الاختبارات اللازمة للحصول على الشهادة.

وتسلم الشهادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، المدير العام للهيئة من تريسي كامبل، نائب رئيس المنظمة.

واستمرت عملية التقييم التي قام بها فريق المنظمة عدة أيام، حيث تم تجهيز بيئة تقييم موائمة لبيئة عمل الكلاب الجمركية من حيث العناصر المادية والبشرية وكذلك المواد المخدرة والخطرة والمتفجرات، كما تم تقييم المباني ومرافق التدريب وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة لدى المنظمة.

وتضمنت عملية التقييم عدة مراحل تم خلالها تقييم المباني والمرافق وبيئة التدريب وأداء 50 كلباً جمركياً و50 مدرباً، وتم خلال تلك المراحل التأكد من مدى كفاءة والتزام المباني والمرافق وفرق العمل بالمعايير المعتمدة، سواء في مجال الكشف عن المخدرات أو المتفجرات أو العمل في بيئة داخلية أو خارجية، إضافة إلى كيفية التعامل مع المركبات والحقائب والمباني وغيرها.

وكانت الوحدة قد حصلت على شهادة الاعتماد الدولي من نفس المنظمة لـ 25 مدرباً بالإضافة إلى 25 كلباً جمركياً في عام 2018.