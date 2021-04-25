فرنسا تكشف غداً تفاصيل مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي»

دبي: ”الخليج 365”

يعقد جان إيف لودريان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، وإريك لانكيه، المفوض العام لفرنسا في «إكسبو 2020 دبي»- رئيس الشركة الفرنسية للمعارض «كوفريكس»، مؤتمراً صحفياً عن بُعد عبر شبكة الإنترنت يتحدثان خلاله عن آخر المستجدات المتعلقة بمشاركة فرنسا في المعرض الدولي الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي.

وسيكشف الوزير الفرنسي خلال المؤتمر الرقمي الذي سينعقد الاثنين، عن تفاصيل برامج الفعاليات والمعارض الجانبية المتخصصة المؤقتة والدائمة التي يستضيفها «جناح فرنسا» طوال فترة انعقاد إكسبو دبي 2020 اعتباراً من الأول من أكتوبر2021.

وأعلن مؤخراً عن انتهاء العمل في «جناح فرنسا» واستكمال جميع الإنشاءات فيه قبل 5 أشهر من الموعد الرسمي لافتتاح المعرض الدولي بحضور ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والعضو المنتدب للجنة العليا لاستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، يرافقها فرانك ريستر، الوزير المنتدب لدى الخارجية الفرنسية المكلف بالتجارة والجاذبية الاقتصادية.