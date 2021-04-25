شكرا لقرائتكم خبر عن أنتيتوكومبو يقود باكس للفوز على سيكسرز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تألق يانيس أنتيتوكومبو ليقود ميلووكي باكس لفوز كبير بنتيجة 132-94 على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل العملاق أنتيتوكومبو 24 نقطة، واستحوذ على 14 كرة مرتدة، كما مرر سبع كرات حاسمة. وأصبح أنتيتوكومبو ثاني أكثر لاعبي باكس تسجيلاً للنقاط عبر تاريخه برصيد 12023 نقطة بعدما اجتاز جلين روبنسون الذي سجل 12010 نقاط. ويتصدر كريم عبدالجبار القائمة برصيد 14211 نقطة.

وافتقد سيفنتي سيكسرز لاعبه بن سيمونز للمباراة الرابعة على التوالي بسبب المرض. وقبل انطلاق المباراة تأكد غياب جويل إمبيد بسبب إصابة في كتفه اليمنى ليغيب بذلك عن 19 مباراة هذا الموسم.

وتصدر شيك ميلتون وتيريسي ماكسي قائمة مسجلي النقاط في سيفنتي سيكسرز برصيد 15 نقطة لكل منهما، بينما أضاف سيث كري 13 نقطة.

وخسر سيكسرز، الذي أهدر 16 من أول 18 رمية ثلاثية، المباراة الرابعة على التوالي.

