شكرا لقرائتكم خبر عن «إسلامية الشارقة» تفتتح مسجد «الرسالة» بمنطقة الياش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، مسجد «الرسالة» بمنطقة الياش في مدينة الشارقة، الذي يسع 240 مصلياً. ضمن خطة الدائرة للعام الجاري، وجهودها المستمرة للتسهيل على قاطني الإمارة لإقامة الشعائر والعبادات.

شيّد المسجد، وفق الطراز المعماري الإسلامي الحديث، على نفقة إحدى المحسنات، على مساحة أرض 2355 متراً مربعاً، تضم المصلّى ومرافقه من الميضأة ودورات المياه، وسكن الإمام ومواقف للسيارات.

حضر الافتتاح الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي، مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والشيخ سلطان بن أحمد بن محمد القاسمي، والشيخ سالم بن أحمد بن محمد القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، وخميس السويدي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وعبدالله السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، وأحمد السويدي.

وأكد السبوسي، أن افتتاح المسجد يأتي استجابةً لحاجة قاطني المنطقة، واستمراراً للنهج الذي تسير عليه إمارة الشارقة في تشييد المساجد في كل الضواحي والمناطق؛ تحقيقاً لرؤى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تسهيل وصول قاطني الإمارة إلى بيوت الله، وتسهيل إقامة شعائرهم بكل يسر وطمأنينة.