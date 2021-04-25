شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تُحيل لنيابة «الأزمات»39 مخالفة منذ بداية رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:

”الخليج 365”

أحالت شرطة أبوظبي إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، منذ بداية شهر رمضان 39 مخالفة، تطبيقاً لقرار منع وتقييد التجمعات أو الاجتماعات، أو إقامة الاحتفالات العامة أو الخاصة، أو التجمع في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة «العزب» في الإمارة، ضمن الإجراءات الاحترازية، للحدّ من انتشار فيروس «كورونا».

وأهابت النيابة والشرطة بالجمهور التقيد التعليمات الوقائية والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، حرصاً على صحتهم وتجنباً للوقوع تحت طائلة القانون والعقوبات التي تقضي بالغرامة 10 آلاف درهم، لمن دعا ونظّم و5 آلاف درهم لكل من شارك.

وأوضحتا، أن بعض التقاليد المجتمعية المرتبطة بشهر رمضان، أصبحت في ظل الأحوال الصحية الراهنة، تُشكل خطورة بالغة، على الصحة والسلامة. كما أنها تتعارض مع القرارات والإجراءات الاحترازية، مثل التجمعات، و«الولائم»، التي تجمع عدداً كبيراً من الأفراد من الأسر والأقارب والأصدقاء على مائدة الإفطار.

وناشدت بالتخلي عن تلك التجمعات والسلوكات التي تزيد فرص انتشار الإصابة بفيروس «كورونا». داعية إلى التمسك بشعار «شهرُنا.. طاعة والتزام»، ومساندة جهود «خط الدفاع الأول».

وأكدتا أهمية تكاتف الجميع لمؤازرة جهود الجهات المختصة لمكافحة انتشار العدوى، داعيتين الجمهور إلى المسارعة بالإبلاغ عن أي تجمعات أو مخالفات، وسرعة التواصل مع خدمة «أمان».