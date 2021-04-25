شكرا لقرائتكم خبر عن «دي إكس بي» تقلص خسائرها في الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قلصت شركة «دي إكس بي انترتينمنتس» خسائرها بنسبة 36 % إلى 359.8 مليون درهم بنهاية الربع الأول من 2021، مقارنة بخسائر قدرها 564.6 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووصل إجمالي الخسائر المتراكمة للشركة نحو 8.16 مليار درهم بنهاية مارس 2021. وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول 2021 بنحو 45% لتصل إلى 55.4 مليون درهم، وذلك مقارنة مع 100.2 مليون درهم في الربع الأول 2020.

ويعود تقلص الخسائر في الربع الأول من العام الجاري إلى عدم وجود أي خسائر لانخفاض في القيمة للممتلكات والمعدات، وذلك مقابل 393 مليون درهم خسائر انخفاض القيمة في الربع الأول 2020.

وتراجعت موجودات الشركة إلى 7.02 مليار درهم مقارنة مع 7.2 مليار درهم بنهاية الربع الأول 2021.