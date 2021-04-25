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فلسطين : 714 إصابة جديدة بكورونا و 16 وفاة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

25 أبريل 2021

15:55 مساء

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رويترز
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأحد، تسجيل 714 إصابة جديدة بفيروس و16 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
وقالت في بيان إن قطاع غزة سجل 305 إصابات من مجمل الحالات الجديدة.
وتظهر معطيات وزارة الصحة الخاصة باليوم أنه تم إجراء 976 فحص كورونا في قطاع غزة ونسبة الفحوصات الإيجابية منها كانت حوالي 31 في المئة وهي نسبة مرتفعة حسب مقاييس منظمة الصحة العالمية. وتشير قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إلى تسجيل 319812 إصابة منذ ظهور الجائحة قبل نحو عام و3435 وفاة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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