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الإمارات تعزي وتتضامن مع العراق في فاجعة المستشفى

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، عن تعازيها في ضحايا حادث المستشفى المفجع في العاصمة العراقية.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة إلى جمهورية العراق الشقيقة حكومةً وشعباً في ضحايا الحادث الأليم الناجم عن حريق نشب في مستشفى ابن الخطيب في بغداد المخصّص لعلاج المرضى المصابين بفيروس ..وتؤكد تضامنها مع جمهورية العراق في هذا المُصاب.
وأضافت الوزارة: "تتقدم دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بصادق التعازي لذوي الضحايا الأبرياء، داعية الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته وأن يَمُنَّ بالشفاء العاجل على المصابين". (وام)
 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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