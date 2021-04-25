شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل رجل يرتدي سترة واقية برصاص الشرطة في هوليوود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجلوس - أ ف ب

أعلنت الشرطة في لوس أنجلوس (غربي الولايات المتحدة)، أن عناصر من الشرطة الأمريكية قتلوا، السبت، في هوليوود، رجلاً يرتدي سترة واقية من الرصاص قام بصدم سيارة الشرطة عندما كان يعود بسيارته إلى الوراء.

وذكرت شرطة المدينة في تغريدة على «تويتر» أن الشرطة كانت ترد على مكالمة عندما توقفت سيارة أمام سيارتها في شارع صن سيت بولفار، ثم عادت للوراء قبل أن تصدمها.

وأضافت الشرطة: «ترجل سائق السيارة وكان يرتدي سترة واقية ويخبئ يده اليمنى خلفه»، ثم سار باتجاه (عناصر الشرطة) الذين خرجوا من مركبتهم. وقام بالعد « 1,2,3» وبدأ بتحريك ذراعه إلى الأمام، وأطلقت الشرطة حينها النار. واُصيب الرجل الذي أُعلن مقتله فوراً».

وتم إغلاق شارع صن سيت بولفار الشهير مؤقتاً، أمام حركة المرور. وأظهرت صور جثة وضع عليها غطاء أبيض ممددة على الأرض بالقرب من سيارة سوداء تحطمت نافذتها المحاذية لمقعد السائق.

وقالت شرطة لوس أنجلوس إن محققي الشرطة المتخصصين توجهوا إلى المكان للكشف عن ملابسات الحادث.