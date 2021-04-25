بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 14.66 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشر السوق العام 66ر14 نقطة ليبلغ مستوى 31ر6014 نقطة بنسبة هبوط بلغت 24ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 04ر335 مليون سهم تمت عبر 11820 صفقة نقدية بقيمة 2ر44 مليون دينار كويتي (نحو 02ر137 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 29ر34 نقطة ليبلغ مستوى 10ر4953 نقطة بنسبة صعود بلغت 70ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر266 مليون سهم تمت عبر 8232 صفقة نقدية بقيمة 11ر23 مليون دينار (نحو 6ر71 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 7ر35 نقطة ليبلغ مستوى 50ر6554 نقطة بنسبة هبوط بلغت 54ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر68 مليون سهم تمت عبر 3588 صفقة بقيمة 16ر21 مليون دينار (نحو 5ر65 مليون دولار).

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 8ر43 نقطة ليبلغ مستوى 21ر5147 نقطة بنسبة صعود بلغت 86ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر175 مليون سهم تمت عبر 5079 صفقة نقدية بقيمة 5ر16 مليون دينار (نحو 15ر51 مليون دولار).

وكانت شركات (اعيان) و(وربة كيبتل) و(امتيازات) و(الأنظمة) الأكثر ارتفاعا أما شركات (اعيان) و(بيتك) و(خليج ب) و(صناعات) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (هيومن سوفت) و(الراي) و(السورية) و(اسمنت ابيض) الأكثر انخفاضا.