شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة 11 مباراة في اليابان بدون جمهور بسبب «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، إن رابطة دوري كرة القدم المحلية قررت إقامة 11 مباراة في أول درجتين في ملاعب مغلقة ومن دون جمهور بسبب حالة الطوارئ الصحية التي ستطبق في بعض المناطق بداية من، الأحد.

وأعلنت اليابان حالة طوارئ «قصوى وقصيرة الأجل» في طوكيو وأوساكا وكيوتو وهيوجو مع تزايد عدد حالات الإصابة بالعدوى قبل ثلاثة أشهر من موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في العاصمة.

وبناء على هذه الإجراءات فإنه يتعين إقامة الأحداث الرياضية الكبرى من دون جمهور بداية من 25 إبريل/ نيسان وحتى 11 مايو/ أيار، ومن ثم أعلنت رابطة الدوري، السبت، أن سبع مباريات في غرب اليابان (من بينها ثلاث في القسم الأول واثنتان في كأس الرابطة) ستقام من دون أي حضور جماهيري.

وقالت كيودو إن الرابطة أكدت، الأحد، أن مباراة القسم الأول بين إف.سي طوكيو، ويوكوهاما مارينوس، والمقررة، السبت المقبل، إضافة إلى ثلاث مباريات في القسم الثاني ستقام في العاصمة من دون جمهور أيضاً.

وستكون هذه أول مرة تقام فيها مباريات في الدوري في اليابان من دون جمهور منذ يوليو/ تموز الماضي.

ونقلت الوكالة عن ميتسورو موراي رئيس رابطة الدوري قوله، السبت «نشير بالأسف لعدم قدرتنا على السماح بالحضور الجماهيري في المباريات».