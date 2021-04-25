شكرا لقرائتكم خبر عن مناقصات مع شركات عاملة فى مصر لتقديم خدمات الكهرباء لأراضى الـ1.5 مليون فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أنه سوف يتم الإعلان خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن طرح وإجراء مناقصات مع اثنين من كبرى الشركات العاملة بمصر فى مجال توليد وتقديم خدمات الكهرباء، وذلك لصالح أراضى الـ 1.5 مليون فدان فى المغرة، وكذلك فى مختلف مناطق المشروع.

يشار إلى أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد وقعت مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بروتوكول تعاون لتوريد 84 ألف شتلة زيتون للمنتفعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان، والتى تدخل ضمن مبادرة دعم زراعة الزيتون بمنطقة المغرة، والتى أطلقتها شركة تنمية الريف المصرى الجديد وبدأت فى تفعيلها لخدمة مزارعى مشروع ال 1.5 مليون فدان.

يأتى توقيع هذا العقد ضمن خطوات تفعيل بروتوكول التعاون الموقع مؤخراً بين شركة الريف المصرى الجديد ومركز البحوث الزراعية.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق القيام بتوفير الدعم الفنى لمنتفعى مشروع المليون ونصف المليون فدان، وذلك فى إطار التعاون بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد ومركز البحوث الزراعية.