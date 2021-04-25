شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشر "إيجى إكس 70" بالبورصة المصرية بنسبة 1.9% بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط أحجام تداول ضعيفة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 10611 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.46% ليصل إلى مستوى 2070 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 12907 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 4097 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.86% ليصل إلى مستوى 2049 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 2983 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 1222 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 19 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، العبور للاستثمار العقاري، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ليسيكو مصر، الأهرام للطباعة والتغليف، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العربية للصناعات الهندسية، اميرالد للاستثمار العقاري، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الملتقى العربي للاستثمارات، القاهرة للإسكان والتعمير، مستشفى النزهة الدولي، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الدولية للمحاصيل الزراعية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي القاهرة للإسكان والتعمير، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى 300 ألف سهم، 70 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الدولية للمحاصيل الزراعية، العبور للاستثمار العقاري، 4256 سهم، 48811 سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 106 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المنصورة للدواجن، البدر للبلاستيك، 25 ألف سهم، 63.5 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن وبنك كريدي أجريكول مصر 2400 سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.

كما أعلنت شركتا مدينة نصر للإسكان والتعمير، بيع عدد 824 ألف سهم وبذلك يكون إجمالي أسهم الخزينة البالغة عدد 7.26 مليون سهم.

في سياق آخر أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بيع 9 ملايين سهم تمثل نسبة 24% من أسهم شركة أمان لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية (أمان جروب للخدمات المالية غير المصرفية سابقًا)، مؤسسة وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 –غير مقيدة- وهي إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، وتمتلك شركة راية حصة مباشرة تبلغ نسبتها 99.8% بشركة أمان، للبنك الأهلي مقابل 53.33 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية للصفقة 480 مليون جنيه.

في سياق منفصل قالت الشركة المصرية الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، إنه تقرر تحديد جلسة يوم 19 مايو المقبل للنظر في الطعن رقم 62746 لسنة 66 ق إدارية عليا المقدم من الشركة على الحكم في الدعوي رقم 77809 لسنة 69 ق الخاص بأرض شرق التفريعة ببورسعيد.

في سياق آخر أعلنت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، اعتماد دراسة قيمة عادلة لسهم الشركة، في ضوء ما نصت عليه أحكام المادة 34 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمعدة بواسطة شركة ايجل للاستشارات المالية، وجاءت بقيمة 0.94 جنيه للسهم.

فيما أعلنت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2021، وحققت الشركة إيرادات بقيمة 621.1 مليون جنيه مقابل 672 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 7.6%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 60.4 مليون جنيه مقارنة مع 67.2 مليون جنيه بنسبة انخفاض 10.2%.

كما أعلنت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2021، وحققت الشركة إيرادات بقيمة 10 ملايين جنيه مقابل 7.3 مليون خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 38.24%، وانخفضت صافي أرباح الشركة بعد الضريبة من 6.3 مليون جنيه إلى 2.8 مليون جنيه بنسبة تراجع 55.06%.