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شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز "القاهرة الجديدة" ينفذ حملة مسائية مكبرة لغلق المقاهى المخالفة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه تم التحفظ على عدد كبير من المعدات المخالفة، ورفع إشغالات الطرق وتحرير محاضر للمخالفين، مؤكداً استمرار الحملات المفاجئة لرصد المخلفات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأوضح المهندس عادل النجار، أن الحملات أسفرت عن وقف أعمال صب غرف سطح مخالفة بالقطعة رقم 1462 بالحى الرابع مجاورة 7، بجانب رصد أفراد يقومون بتركيب إعلانات بدون تصريح بشارع جمال عبدالناصر، كما تم رفع الإشغالات بمحور الكفراوي وضبط لودر بجنوب الأحياء يقوم بأعمال مخالفة، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنظمة فى هذا الشأن.
وأكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، ضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات، واستمرار حملات إزالة المخالفات مع استمرار المتابعة والرصد للمخالفين.
إزالة التعديات
ضبط المخالفات ورفع الإشغالات بالمدينة