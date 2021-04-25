شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأحد 25-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الريال السعودى اليوم الأحد 25-4-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى، بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، حيث سجل فى البنك الأهلي المصري استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى سجل 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، تباينت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصرى، حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو ارتفاعا عند 18.75 جنيه للشراء، 19.00 جنيه للبيع، مقابل 18.73 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وينشر ”الخليج 365”، أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.11 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.