شكرا لقرائتكم خبر عن «أغذية» تناقش الاستحواذ على 60% من «أوريونجرين» مقابل سندات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تناقش الجمعية العمومية لمجموعة «أغذية» يوم 17 مايو/ أيار القادم، إصدار سندات إلزامية قابلة للتحويل إلى أسهم - قابلة للنقل إلى الشركة القابضة العامة «صناعات» - لصالح شركة «نيوتريفيشن هولدينج ليمتد» بقيمة إجمالية 393.67 مليون درهم وبقيمة اسمية درهم واحد للسند كسعر استحواذ على 60% من شركة «أوريونجرين ليمتد».

وسيتم تحويل هذه السندات الإلزامية إلى 71.58 مليون سهم جديد في المجموعة بقيمة اسمية درهم واحد للسهم، وستتم زيادة رأس مال المجموعة عند تحويل السندات الإلزامية ليصبح 791.58 مليون درهم واعتبار كل من هذه الأسهم في المجموعة الصادرة عند التحويل مدفوعة بالكامل.

كما سيتم إعطاء شركة «نيوتريفيشن هولدينج ليمتد» الحق في التنازل عن حقوقها بموجب السند القابل للتحويل إلى «صناعات»، ودون الحاجة إلى موافقة المجموعة، ويكون لشركة «صناعات» بصفتها متنازلاً له الحق في تلقي الأسهم الجديدة في المجموعة في حال ما مارست «نيوتريفيشن هولدينج ليمتد» حقها في التنازل قبل دخول التحويل حيز النفاذ.

