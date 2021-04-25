شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تحتضن مركزاً لتجارة الكاكاو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن «مركز دبي للسلع المتعددة» عن خطط لإطلاق مركز كاكاو متطور تابع له في دبي. وسيحتضن المركز في البداية مجموعة مختارة من خدمات الكاكاو داخل مركز القهوة التابع له في جبل علي ابتداءً من منتصف عام 2021 وسيحوّل الإمارة إلى مركز تجاري دولي لهذه المادة الغذائية المهمة ذات الطلب العالي وذلك كجزء من استراتيجيته التنموية متوسطة إلى طويلة الأجل.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يمثل مركز الكاكاو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة المرحلة التالية من استراتيجيتنا للنمو وسيشهد تحويل دبي إلى مركز عالمي لتجارة الكاكاو».

وأضاف ابن سليم: «لم يتصوّر كثيرون أن مركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة ومركز القهوة سيصلان إلى مستويات التجارة التي نراها اليوم. لذلك من خلال الاستفادة من خبراتنا المكتسبة من تطوير وتنمية هذه السلع، نرى في الكاكاو وإمكانات نموه العالية الخطوة المنطقية التالية.

وتابع ابن سليم: في حين أن ربط المنتجين بالمستهلكين سيكون جزءاً مهماً من نموذج عملنا، فإننا سنضمن أن يتّبع مركز الكاكاو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة نهجاً عالي المستوى تجاه الاستدامة، بما يعطي الأولوية لتعزيز القيمة عبر سلسلة التوريد بأكملها».

طلب متنامي

يتزايد الطلب العالمي على الكاكاو كمادة غذائية رائعة ومهمة - كقشور وثمار وحبوب، ويعتبر أحد أعلى المصادر الطبيعية للماغنيسيوم والحديد، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة وزبدة الكاكاو الطبيعية. ويرتبط الكاكاو أيضاً بالصحة الشاملة ويستخدم لتحقيق التوازن الجسدي والعقلي والعاطفي.

ويتواصل مركز دبي للسلع المتعددة مع مجموعة من الجهات الفاعلة في صناعة الكاكاو، بما في ذلك بلو سترايبس إيربان كاكاو (Blue Stripes Urban Cacao)، وأصحاب المصلحة في غرب إفريقيا وأمريكا الجنوبية، من أجل فهم احتياجات السوق بشكل أفضل وكيف يمكن لدبي أن تلعب دوراً مركزياً في دعم نموه المستدام.