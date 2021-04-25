شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء أرمينيا يعلن استقالته قبل الانتخابات التشريعية المبكرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (يريفان-أ.ف.ب)



أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الأحد، استقالته واستمراره في ممارسة مهامه بالوكالة حتى إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في 20 حزيران/يونيو التي تهدف إلى إخراج البلاد من الأزمة السياسية. وقال رئيس الحكومة الأرمينية على صفحته على موقع «فيسبوك»: «أستقيل اليوم من منصبي كرئيس للوزراء» قبل الانتخابات. وأرمينيا في مأزق سياسي منذ هزيمتها الساحقة في النزاع الذي تواجهت فيه مع أذربيجان في خريف العام الماضي للسيطرة على منطقة ناجورنو كاراباخ.