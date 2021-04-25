شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» العالمية تتجاوز 145.62 مليون حالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

أصيب أكثر من 145.62 مليون نسمة بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و225392. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

إلى ذلك، قالت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، الأحد، إنها سجلت 13 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، السبت، وذلك ارتفاعاً من تسع حالات في اليوم السابق. وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج مضيفة أن عدد الإصابات الخالية من الأعراض، التي لا تصنفها الصين حالات إصابة مؤكدة، ارتفع أيضاً من 12 إلى 14 حالة. ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين حالياً 90588 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كورونا» في ألمانيا زاد 18773 حالة، ليصل الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و287 ألفاً و418. وأشارت البيانات أيضاً إلى ارتفاع عدد الوفيات بالمرض بواقع 120 حالة، ليزيد الإجمالي إلى 81564.