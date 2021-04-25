شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق أكتوبر.. الملوخية تتراوح بين 5-11جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار الخضروات الجملة من سوق الجملة بـ6 أكتوبر وذلك مع اقتراب منتصف شهر رمضان المبارك اليوم الأحد 25-4-2021.

وقال سيد حسين- تاجر بالسوق- إن أسعار الخضروات مستقرة مع نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن أسعار الطماطم تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو.

وأضاف حسين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الملوخية تتراوح بين 5-11 جنيها للكيلو، وأسعار الفاصوليا بين 5-9 جنيهات للكيلو، وتراوحت البسلة بين 3-6 جنيهات للكيلو، وسجلت البطاطس 2-3 جنيهات للكيلو وتراوحت واستقرت أسعار البصل 2-4.5 جنيها للكيلو وأسعار يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وأسعار البامية تتراوح 35-40 جنيها للكيلو.