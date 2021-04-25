شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد 25-4-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 25-4-2021، أمام الجنيه المصرى، بداية تعاملات الأسبوع بالبنوك ، حيث استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو ارتفاعا عند 18.75 جنيه للشراء، 19.00 جنيه للبيع، مقابل 18.73 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع، أما سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه استقر عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

أما عن العملات المشفرة، تراجعت بِتكوين، العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم الأسبوع الماضى أكثر من 7% إلى 56381 دولار الأحد، لتفقد 4624.21 دولار.

وانخفضت قيمة إيثر، العملة المرتبطة بشبكة سلسلة الكتل إيثريوم، 6.53 % إلى 2165.91 دولار اليوم، لتفقد 151.2 دولار .

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.75 جنيه للشراء، 19.00 جنيه للبيع، مقابل 18.73 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.59 جنيه للشراء، 21.82 جنيه للبيع، مقابل 21.58 جنيه للشراء، 21.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى عند 49.03 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، مقابل 49.04 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.