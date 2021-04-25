شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على تباين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 10617 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 2058 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 12921 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 4118 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 2024 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 2958 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، العبور للاستثمار العقاري، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مينا للاستثمار السياحي والعقاري.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي القاهرة للإسكان والتعمير، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى 300 ألف سهم، 70 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الدولية للمحاصيل الزراعية، العبور للاستثمار العقاري، 4256 سهم، 48811 سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 106 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المنصورة للدواجن، البدر للبلاستيك، 25 ألف سهم، 63.5 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن وبنك كريدي أجريكول مصر 2400 سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.

كما أعلنت شركتا مدينة نصر للإسكان والتعمير، بيع عدد 824 ألف سهم وبذلك يكون إجمالي أسهم الخزينة البالغة عدد 7.26 مليون سهم.

في سياق آخر أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بيع 9 ملايين سهم تمثل نسبة 24% من أسهم شركة أمان لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية (أمان جروب للخدمات المالية غير المصرفية سابقًا)، مؤسسة وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 –غير مقيدة- وهي إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، وتمتلك شركة راية حصة مباشرة تبلغ نسبتها 99.8% بشركة أمان، للبنك الهلي مقابل 53.33 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية للصفقة 480 مليون جنيه.

في سياق منفصل قالت الشركة المصرية الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، إنه تقرير تحديد جلسة يوم 19 مايو المقبل للنظر في الطعن رقم 62746 لسنة 66 ق إدارية عليا المقدم من الشركة علي الحكم في الدعوي رقم 77809 لسنة 69 ق الخاص بأرض شرق التفريعة ببورسعيد.